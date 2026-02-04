Магнитная буря 4 февраля: какой будет ее активность

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

В среду, 4 февраля, активность Солнца ослабится. Ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня, которая будет иметь К-индекс 1,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Единственный направленный на Землю корональный выброс массы (CME) в прогнозе связан со вспышкой X8.1 от 1 февраля. Моделирование этого сложного события предусматривает мгновенный удар 5 февраля. Геомагнитная активность может достигнуть уровней STORM G1 — STORM G2.

Реклама

Магнитная буря 4 февраля. Фото: meteoagent.

Заметим, возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней.