Магнитная буря 4 февраля: какой будет ее активность
Пока геомагнитные условия спокойны, но ожидается, что оно значительно усилится уже в ближайшие дни.
В среду, 4 февраля, активность Солнца ослабится. Ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня, которая будет иметь К-индекс 1,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Единственный направленный на Землю корональный выброс массы (CME) в прогнозе связан со вспышкой X8.1 от 1 февраля. Моделирование этого сложного события предусматривает мгновенный удар 5 февраля. Геомагнитная активность может достигнуть уровней STORM G1 — STORM G2.
Заметим, возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней.