ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 4 февраля: какой будет ее активность

Пока геомагнитные условия спокойны, но ожидается, что оно значительно усилится уже в ближайшие дни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду, 4 февраля, активность Солнца ослабится. Ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня, которая будет иметь К-индекс 1,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Единственный направленный на Землю корональный выброс массы (CME) в прогнозе связан со вспышкой X8.1 от 1 февраля. Моделирование этого сложного события предусматривает мгновенный удар 5 февраля. Геомагнитная активность может достигнуть уровней STORM G1 — STORM G2.

Магнитная буря 4 февраля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 4 февраля. Фото: meteoagent.

Заметим, возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней.

Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie