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Магнитная буря 4 июля: что известно
Красный уровень соответствует сильной магнитной буре.
В субботу, 4 июля, ожидается мощная магнитная буря. Она будет иметь К-индекс 5,7 (красный уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.
Приближение выброса корональной массы (CME), наблюдавшегося поздно вечером 30 июня, привело к увеличению геомагнитной активности с вероятностью интервалов STORM G2.
Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
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