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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Магнитная буря 4 июля: что известно

Красный уровень соответствует сильной магнитной буре.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря

В субботу, 4 июля, ожидается мощная магнитная буря. Она будет иметь К-индекс 5,7 (красный уровень).

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.

Приближение выброса корональной массы (CME), наблюдавшегося поздно вечером 30 июня, привело к увеличению геомагнитной активности с вероятностью интервалов STORM G2.

Магнитная буря 4 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 4 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
102
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