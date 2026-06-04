Магнитная буря 4 июня: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В четверг, 4 июня, ожидается слабая магнитная буря – с К-индексом 3.7 (зеленый уровень).

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Пока геомагнитные условия спокойны. Впрочем, скорость солнечного ветра начала расти из-за влияния корональной дыры. Это может привести к некоторым умеренным геомагнитным усилениям в последующие дни.

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Магнитная буря 4 июня. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. Они подвергаются воздействию не только в дни мощного шторма, но и до начала и после окончания магнитной бури.

Напомним, мы писали о том, когда ожидать магнитные бури в июне 2026 и какие даты будут опасными.

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