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Магнитная буря 4 июня: какой будет ее мощность
Ученые прогнозируют преимущественно слабую солнечную активность.
В четверг, 4 июня, ожидается слабая магнитная буря – с К-индексом 3.7 (зеленый уровень).
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Пока геомагнитные условия спокойны. Впрочем, скорость солнечного ветра начала расти из-за влияния корональной дыры. Это может привести к некоторым умеренным геомагнитным усилениям в последующие дни.
Заметим, что магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. Они подвергаются воздействию не только в дни мощного шторма, но и до начала и после окончания магнитной бури.
Напомним, мы писали о том, когда ожидать магнитные бури в июне 2026 и какие даты будут опасными.