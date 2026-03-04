Магнитная буря 4 марта: сколько баллов она будет

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду 4 марта ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 2,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.

Ожидается, что условия солнечного ветра будут оставаться стабильными – со скоростями на фоновых уровнях и без существенного улучшения. Прогнозируется, что геомагнитная активность будет оставаться спокойной.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.