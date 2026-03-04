ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
623
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 4 марта: сколько баллов она будет

Сегодня геомагнитная активность остается спокойной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду 4 марта ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 2,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.

Ожидается, что условия солнечного ветра будут оставаться стабильными – со скоростями на фоновых уровнях и без существенного улучшения. Прогнозируется, что геомагнитная активность будет оставаться спокойной.

Магнитная буря 4 марта. Фото: meteoagent

Магнитная буря 4 марта. Фото: meteoagent

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Дата публикации
Количество просмотров
623
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie