Магнитная буря 4 марта: сколько баллов она будет
Сегодня геомагнитная активность остается спокойной.
В среду 4 марта ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 2,7 (зеленый уровень).
Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.
Ожидается, что условия солнечного ветра будут оставаться стабильными – со скоростями на фоновых уровнях и без существенного улучшения. Прогнозируется, что геомагнитная активность будет оставаться спокойной.
Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.