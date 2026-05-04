Магнитная буря 4 мая: кому сегодня будет хуже всего
В понедельник, 4 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
4 мая 2026 года не ожидается бурь уровня G1 или выше, а это означает, что сутки должны пройти без существенных геомагнитных возмущений.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOA.
Во второй половине дня активность должна снижаться, а самый спокойный период прогнозируется вечером, когда Kp может опускаться до 0,67.
Именно поэтому 4 мая уместнее говорить не о сильной магнитной буре, а о незначительных или умеренных колебаниях геомагнитного поля.
Как организм реагирует на магнитные бури
На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:
сильная головная боль или мигрень
резкие скачки артериального давления
чувство чрезмерной усталости и апатия
нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)
раздражительность и эмоциональная нестабильность
головокружение и тошнота
тахикардия (ускоренное сердцебиение)
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя