Магнитная буря 4 мая: кому сегодня будет хуже всего

Магнитная буря / © ТСН.ua

4 мая 2026 года не ожидается бурь уровня G1 или выше, а это означает, что сутки должны пройти без существенных геомагнитных возмущений.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOA.

Во второй половине дня активность должна снижаться, а самый спокойный период прогнозируется вечером, когда Kp может опускаться до 0,67.

Именно поэтому 4 мая уместнее говорить не о сильной магнитной буре, а о незначительных или умеренных колебаниях геомагнитного поля.

Как организм реагирует на магнитные бури

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

сильная головная боль или мигрень

резкие скачки артериального давления

чувство чрезмерной усталости и апатия

нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

раздражительность и эмоциональная нестабильность

головокружение и тошнота

тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

