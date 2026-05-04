Магнитная буря 4 мая: кому сегодня будет хуже всего

В понедельник, 4 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитная буря / © ТСН.ua

4 мая 2026 года не ожидается бурь уровня G1 или выше, а это означает, что сутки должны пройти без существенных геомагнитных возмущений.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOA.

Во второй половине дня активность должна снижаться, а самый спокойный период прогнозируется вечером, когда Kp может опускаться до 0,67.

Именно поэтому 4 мая уместнее говорить не о сильной магнитной буре, а о незначительных или умеренных колебаниях геомагнитного поля.

Как организм реагирует на магнитные бури

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

  • сильная головная боль или мигрень

  • резкие скачки артериального давления

  • чувство чрезмерной усталости и апатия

  • нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

  • раздражительность и эмоциональная нестабильность

  • головокружение и тошнота

  • тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

  • Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

