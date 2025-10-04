ТСН в социальных сетях

90
1 мин

Магнитная буря 4 октября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © twitter.com

Сегодня, 4 октября, активность Солнца будет держаться на достаточно высоком уровне. Магнитная буря опустится до желтого уровня – К-индекс 4.3.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за постоянного воздействия корональных дыр. Хотя и это должно несколько снизиться с течением выходных. Ожидается продолжение активных периодов с вероятностью эпизодического пика бури уровня G1.

Магнитная буря 4 октября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 4 октября. Фото: Мeteoagent

Сегодня утром в активной области вблизи центра солнечного диска наблюдалась солнечная вспышка класса M1.5. Хотя на данном этапе доступные данные ограничены, с этим может быть связана корональная вспышка массы в ближайшие дни.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. В частности, среди симптомов недомогания наиболее распространены головная боль, повышенное или пониженное давление, тошнота и т.д.

Для того чтобы облегчить самочувствие медики советуют снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь, проводить больше времени на свежем воздухе, пить вместо кофе успокаивающий травяной чай.

