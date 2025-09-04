- Дата публикации
-
Магнитная буря 4 сентября: какой будет ее мощность
Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.
Сегодня, 4 сентября, активность Солнца будет очень низкой. Магнитная буря будет соответствовать зеленому уровню – К-индекс 2.7.
Об этом сообщил ресурс meteoagent .
Сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
Прогноз ученых предварительный, а потому может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.
