Магнитная буря 4 сентября: какой будет ее мощность

Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © twitter.com

Сегодня, 4 сентября, активность Солнца будет очень низкой. Магнитная буря будет соответствовать зеленому уровню – К-индекс 2.7.

Об этом сообщил ресурс meteoagent .

Сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Магнитная буря 4 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 4 сентября. Фото: Meteoagent.

Прогноз ученых предварительный, а потому может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

