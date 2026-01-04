ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 4 января: чего ожидать от солнечной активности

Прогнозируется магнитная буря от слабого до умеренного уровня.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 4 января, активность Солнца немного ослабится. Ожидается магнитная буря с К-индексом 4,7 (желтый уровень).

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Воздействие высокоскоростного потока корональных дыр начнет медленно уменьшаться в течение следующих 24 часов.

Магнитная буря 4 января. Фото: Мeteoagent

Заметим, прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют три часа.

Хотя активность Солнца ослабла, но она все же может влиять на самочувствие. Больше всего испытывают влияние метеозависимые и пожилые люди. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.

