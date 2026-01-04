- Дата публикации
Магнитная буря 4 января: чего ожидать от солнечной активности
Прогнозируется магнитная буря от слабого до умеренного уровня.
В воскресенье, 4 января, активность Солнца немного ослабится. Ожидается магнитная буря с К-индексом 4,7 (желтый уровень).
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.
Воздействие высокоскоростного потока корональных дыр начнет медленно уменьшаться в течение следующих 24 часов.
Заметим, прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют три часа.
Хотя активность Солнца ослабла, но она все же может влиять на самочувствие. Больше всего испытывают влияние метеозависимые и пожилые люди. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.