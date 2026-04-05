Магнитная буря 5 апреля: какая ее мощность

В воскресенье, 5 апреля, мощность магнитной бури ослабит. Активность Солнца будет с К-индексом 3,7 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Активность Солнца и скорость солнечного ветра снизилась. Впрочем, произошедший на днях выброс корональной массы может привести к некоторым непродолжительным эффектам и повышению геомагнитных условий.

Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.