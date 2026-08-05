Магнитная буря 5 августа: сколько баллов будет

Магнитная буря / © pixabay.com

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В среду, 5 июля, активность Солнца немного ослабнет. Магнитная буря опустится до зеленого уровня — это К-индекс 1,7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, возможные затяжные последствия недавнего прохождения выброса корональной массы могут привести к коротким активным интервалам через несколько дней. Пока геомагнитные условия спокойны.

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Магнитная буря 5 августа. Фото: Мeteoagent

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи или навигационных систем, однако для большинства людей такая буря проходит незаметно. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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