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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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1238
Время на прочтение
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Магнитная буря 5 августа: сколько баллов будет

Во время слабых магнитных бурь некоторые метеочувствительные люди могут ощущать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

В среду, 5 июля, активность Солнца немного ослабнет. Магнитная буря опустится до зеленого уровня — это К-индекс 1,7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, возможные затяжные последствия недавнего прохождения выброса корональной массы могут привести к коротким активным интервалам через несколько дней. Пока геомагнитные условия спокойны.

Магнитная буря 5 августа. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 5 августа. Фото: Мeteoagent

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи или навигационных систем, однако для большинства людей такая буря проходит незаметно. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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Дата публикации
Количество просмотров
1238
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