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Магнитная буря 5 августа: сколько баллов будет
Во время слабых магнитных бурь некоторые метеочувствительные люди могут ощущать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.
В среду, 5 июля, активность Солнца немного ослабнет. Магнитная буря опустится до зеленого уровня — это К-индекс 1,7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, возможные затяжные последствия недавнего прохождения выброса корональной массы могут привести к коротким активным интервалам через несколько дней. Пока геомагнитные условия спокойны.
Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи или навигационных систем, однако для большинства людей такая буря проходит незаметно. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.