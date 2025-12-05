Магнитная буря 5 декабря: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 5 декабря, магнитная буря ослабит и опустится до желтого уровня. Она будет соответствовать К-индексу 4.3.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра повышена. Это указывает на то, что Земля находится под влиянием высокоскоростного потока от большой периодической корональной дыры. Впрочем, ее влияние будет временным и расслабится.

Магнитная буря 5 декабря. Фото: meteoagent.

Хотя магнитная буря уменьшилась по сравнению со вчерашним днем, но метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.