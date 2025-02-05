Магнитная буря 5 февраля: чего ожидать от солнечной активности

В среду, 5 февраля, в Украине фиксируют средний уровень солнечной активности с К-индексом 4 – желтый уровень. Магнитная буря будет слабо ощутима.

Об этом сообщает meteoagent, мониторящий солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Заметим, что в преддверии солнечная активность также обладала К-индексом 4. Впрочем, 30 января-2 февраля она была высокой – с мощностью 5 баллов.

Магнитные бури. Фото Мeteoagent.

Заметим, что во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление. И хотя сегодня геомагнитная активность не высока, но незначительное ухудшение самочувствия может ощущаться.

Читайте также: