Магнитная буря 5 февраля: чего ожидать от солнечной активности

Сегодня геомагнитная активность не высока.

В воскресенье, 9 февраля, в Украине будет средний уровень солнечной активности с К-индексом 4 – желтый уровень. Магнитная буря будет слабо ощутима.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

Заметим, что накануне, 8 февраля, а также завтра, 10 февраля, солнечная активность будет обладать К-индексом 4. Впрочем, по предварительным данным, уже 12 февраля геомагнитная активность составит 5 баллов.

Магнитные бури. Фото: Meteoagent.

Несмотря на то, что сегодня геомагнитная активность не высока, но незначительное ухудшение самочувствия – как головная боль и сонливость, может ощущаться.

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