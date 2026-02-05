- Дата публикации
Магнитная буря 5 февраля: с какой силой сегодня будет штормить
Сегодня солнечная активность будет достаточно высокой.
В четверг, 5 февраля, солнечная активность будет высокой. Ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, произойдет удар от выброса корональной массы, связанного со вспышкой X8.1, произошедшей 1 февраля. Геомагнитная активность может достигнуть уровней STORM G1/G2.
Отмечается, что высокая солнечная активность, активная область 14366 продолжает генерировать вспышки классов X и M.
Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.