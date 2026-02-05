ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 5 февраля: с какой силой сегодня будет штормить

Сегодня солнечная активность будет достаточно высокой.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 5 февраля, солнечная активность будет высокой. Ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, произойдет удар от выброса корональной массы, связанного со вспышкой X8.1, произошедшей 1 февраля. Геомагнитная активность может достигнуть уровней STORM G1/G2.

Отмечается, что высокая солнечная активность, активная область 14366 продолжает генерировать вспышки классов X и M.

Магнитная буря 5 февраля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 5 февраля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

