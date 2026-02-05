Магнитная буря 5 февраля: с какой силой сегодня будет штормить

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В четверг, 5 февраля, солнечная активность будет высокой. Ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, произойдет удар от выброса корональной массы, связанного со вспышкой X8.1, произошедшей 1 февраля. Геомагнитная активность может достигнуть уровней STORM G1/G2.

Реклама

Отмечается, что высокая солнечная активность, активная область 14366 продолжает генерировать вспышки классов X и M.

Магнитная буря 5 февраля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Как уменьшить влияние магнитных бурь: