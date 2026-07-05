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Магнитная буря 5 июля: какой будет ее активность
Несколько дней геомагнитные условия не спокойны — магнитная буря мощна из-за выброса корональной массы.
В воскресенье 5 июля солнечная активность остается на повышенном уровне. Магнитная буря ожидается с К-индексом 5 (красный уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Ожидается, что усиленные геомагнитные условия сохранятся и сегодня из-за возможных скользящих ударов от нескольких корональных массовых взрывов, которые наблюдались 1-2 июля.
Активность Солнца высока и может оказывать влияние на самочувствие. Особенно испытывают влияние метеозависимости. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.
Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.