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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 5 июля: какой будет ее активность

Несколько дней геомагнитные условия не спокойны — магнитная буря мощна из-за выброса корональной массы.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В воскресенье 5 июля солнечная активность остается на повышенном уровне. Магнитная буря ожидается с К-индексом 5 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидается, что усиленные геомагнитные условия сохранятся и сегодня из-за возможных скользящих ударов от нескольких корональных массовых взрывов, которые наблюдались 1-2 июля.

Магнитная буря 30 июня. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 30 июня. Фото: meteoagent.

Активность Солнца высока и может оказывать влияние на самочувствие. Особенно испытывают влияние метеозависимости. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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Дата публикации
Количество просмотров
395
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