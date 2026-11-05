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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 5 ноября: сколько баллов будет

В настоящее время магнитная буря достаточно слаба, но геомагнитная активность может достичь активного уровня в последующие дни.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг, 5 ноября, магнитная буря тоже будет слабой. Ожидается возмущение зеленого уровня с К-индексом 3.7.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Пока геомагнитные условия спокойны. Впрочем, на Землю может повлиять поток скоростного солнечного ветра из небольшой корональной дыры. Вместе с возможным ощутимым влиянием небольшого коронального выброса массы это способно повысить геомагнитную активность до активного уровня.

Магнитная буря 5 ноября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 5 ноября. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.



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