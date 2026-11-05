Магнитная буря 5 ноября: сколько баллов будет

Магнитная буря / © Associated Press

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В четверг, 5 ноября, магнитная буря тоже будет слабой. Ожидается возмущение зеленого уровня с К-индексом 3.7.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

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Пока геомагнитные условия спокойны. Впрочем, на Землю может повлиять поток скоростного солнечного ветра из небольшой корональной дыры. Вместе с возможным ощутимым влиянием небольшого коронального выброса массы это способно повысить геомагнитную активность до активного уровня.

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Магнитная буря 5 ноября. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.







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