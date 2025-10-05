- Дата публикации
Магнитная буря 5 октября: какая ее мощность
Сильных бурь не ожидается, но метеозависимые все же могут испытывать ухудшение самочувствия.
В воскресенье, 5 октября, активность Солнца ослабит. Магнитная буря достигнет зеленого уровня. Специалисты прогнозируют К-индекс 3.7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за постоянного влияния корональных дыр. Магнитное поле Земли будет нестабильным, но без угрозы технологическим системам.
Хотя активность Солнца сегодня будет на среднем уровне. Впрочем, для метеочувствительных людей такие колебания могут быть заметны, особенно в ночные и утренние часы.
Поэтому в такие дни им важно сохранять режим сна и не перегружать организм. Качественный сон и отдых поможет легче перенести перемены.
Напомним, мы писали о том, как пережить осень без болезней. Это ведь сезон повышенного риска заболеваний Осенью организм человека особенно уязвим к вирусным и простудным инфекциям.