Магнитная буря 5 октября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © NASA

Реклама

В воскресенье, 5 октября, активность Солнца ослабит. Магнитная буря достигнет зеленого уровня. Специалисты прогнозируют К-индекс 3.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за постоянного влияния корональных дыр. Магнитное поле Земли будет нестабильным, но без угрозы технологическим системам.

Реклама

Магнитная буря – 5 октября. Фото: Meteoagent.

Хотя активность Солнца сегодня будет на среднем уровне. Впрочем, для метеочувствительных людей такие колебания могут быть заметны, особенно в ночные и утренние часы.

Поэтому в такие дни им важно сохранять режим сна и не перегружать организм. Качественный сон и отдых поможет легче перенести перемены.

Напомним, мы писали о том, как пережить осень без болезней. Это ведь сезон повышенного риска заболеваний Осенью организм человека особенно уязвим к вирусным и простудным инфекциям.