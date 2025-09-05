ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 5 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Внимание к своему здоровью поможет легче пережить период высокой активности Солнца.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 4 сентября, активность Солнца будет средней. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.

Об этом стало известно из информации Meteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Случившиеся вспышки сильно не влияют на Землю. По предварительным данным, снова очередная магнитная буря "красного уровня" накроет Землю 6 сентября.

Магнитная буря – 5 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря – 5 сентября. Фото: Meteoagent.

Специалисты советуют в период геомагнитных колебаний придерживаться нескольких рекомендаций, которые помогут лучшее самочувствие. В частности, следует уделять больше времени отдыху и достаточному количеству сна. Важно употреблять достаточно воды, избегать кофе и алкоголя, а также отдавать предпочтение легким витаминным блюдам.

Напомним, мы писали о том, какие витамины, категорически запрещено употреблять перед сном.

Дата публикации
Количество просмотров
132
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie