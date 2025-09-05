Магнитная буря 5 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 4 сентября, активность Солнца будет средней. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.

Об этом стало известно из информации Meteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Случившиеся вспышки сильно не влияют на Землю. По предварительным данным, снова очередная магнитная буря "красного уровня" накроет Землю 6 сентября.

Магнитная буря – 5 сентября. Фото: Meteoagent.

Специалисты советуют в период геомагнитных колебаний придерживаться нескольких рекомендаций, которые помогут лучшее самочувствие. В частности, следует уделять больше времени отдыху и достаточному количеству сна. Важно употреблять достаточно воды, избегать кофе и алкоголя, а также отдавать предпочтение легким витаминным блюдам.

