Магнитная буря 6 апреля: какой будет ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

В понедельник, 6 апреля, прогнозируется слабая солнечная активность. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 3 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Выброс корональной массы, наблюдавшийся еще 2 апреля, вызвал некоторые активные эффекты в течение выходных, что поддерживало геомагнитные условия на повышенном уровне. Впрочем, сегодня это влияние уменьшилось.

Магнитная буря 6 апреля. Фото: Meteoagent.

Метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди, те — кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.