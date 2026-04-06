Магнитная буря 6 апреля: какой будет ее мощность
Геомагнитное влияние уменьшилось – после того, как несколько дней наблюдалась повышенная активность Солнца.
В понедельник, 6 апреля, прогнозируется слабая солнечная активность. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 3 (зеленый уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Выброс корональной массы, наблюдавшийся еще 2 апреля, вызвал некоторые активные эффекты в течение выходных, что поддерживало геомагнитные условия на повышенном уровне. Впрочем, сегодня это влияние уменьшилось.
Метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди, те — кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.