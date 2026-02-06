ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
211
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 6 февраля: какая ее мощность

Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 6 февраля, активность Солнца немного расслабится. Магнитная буря будет иметь К-индекс 4,7 (желтый уровень).

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра повышена из-за длительных эффектов после выброса корональной массы и возможной связи с высокоскоростным потоком от корональной дыры. Последующие периоды STORM G1 могут возникнуть перед возвращением к спокойному уровню.

Магнитная буря 6 февраля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 6 февраля. Фото: meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.

Врачи советуют для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Дата публикации
Количество просмотров
211
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie