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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 6 июня: что известно

Геомагнитная активность немного ослабла, но существует вероятность незначительного шторма.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 6 июня, магнитная буря немного ослабнет и опустится до желтого уровня. Ожидается К-индекс 4,3 (зеленый уровень).

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Геомагнитные условия ослабли, но шторм еще возможен. Поскольку эффекты корональной массы продолжаются. Воздействие корональной дыры также может способствовать дальнейшему усилению солнечного ветра, что также может повысить геомагнитную активность.

Магнитная буря 6 июня. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 6 июня. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Как сообщалось, накануне, 5 июня, Украину накрыла мощная магнитная буря красный уровень опасности – К-индекс 7.

Причиной стали три значительных солнечных вспышек и корональных взрывов массы из одной и той же центральной активной области диска, компоненты которых были направлены на Землю.

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Дата публикации
Количество просмотров
141
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