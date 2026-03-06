- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 635
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 6 марта: какой будет ее мощность
Пока условия геомагнитные условия спокойны, но несколько повышены.
В пятницу, 6 марта, специалисты прогнозируют среднюю солнечную активность. Магнитная буря немного повысится. Ожидается К-индекс 4,7 (желтый уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра несколько повышена. Однако ожидается, что сегодня геомагнитная среда будет оставаться спокойной. Воздействие корональной дыры станет геоэффективным в ближайшие дни.
Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться – как усилиться, так и уменьшиться.