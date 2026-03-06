Магнитная буря 6 марта: какой будет ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

В пятницу, 6 марта, специалисты прогнозируют среднюю солнечную активность. Магнитная буря немного повысится. Ожидается К-индекс 4,7 (желтый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра несколько повышена. Однако ожидается, что сегодня геомагнитная среда будет оставаться спокойной. Воздействие корональной дыры станет геоэффективным в ближайшие дни.

Магнитная буря 6 марта. Фото: Meteoagent.

Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться – как усилиться, так и уменьшиться.