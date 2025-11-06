ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 6 ноября: чего ожидать от солнечной активности

Прогнозы магнитных бурь могут изменяться.

Магнитная буря. / © twitter.com

В четверг ожидается магнитная буря средней мощности. Предполагается умеренная активность – К-индекс 4,7 (желтый уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Солнечная активность минувшей ночью была высокой. Произошли две вспышки класса X, а также вспышка класса M. Эти вспышки имели связанные с этим выбросы корональной массы. Сегодня возможна буря G1 (не очень сильная). Впрочем, уже в последующие дни она может существенно повыситься.

Магнитная буря 6 ноября.

Магнитная буря 6 ноября.

Заметим, что даже умеренная магнитная буря может повлиять на лиц, чувствительных к изменениям погоды. В этот период следует избегать стрессовой, ограничить физические нагрузки и соблюдать режим сна. Медики советуют сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и кофе.

