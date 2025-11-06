- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 419
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 6 ноября: чего ожидать от солнечной активности
Прогнозы магнитных бурь могут изменяться.
В четверг ожидается магнитная буря средней мощности. Предполагается умеренная активность – К-индекс 4,7 (желтый уровень).
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Солнечная активность минувшей ночью была высокой. Произошли две вспышки класса X, а также вспышка класса M. Эти вспышки имели связанные с этим выбросы корональной массы. Сегодня возможна буря G1 (не очень сильная). Впрочем, уже в последующие дни она может существенно повыситься.
Заметим, что даже умеренная магнитная буря может повлиять на лиц, чувствительных к изменениям погоды. В этот период следует избегать стрессовой, ограничить физические нагрузки и соблюдать режим сна. Медики советуют сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и кофе.