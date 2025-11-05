- Дата публикации
Магнитная буря 5 ноября: какова ее мощность
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется.
В среду, 5 ноября, мощность магнитной бури снизилась. Ожидается стабильный, спокойный магнитный фон. Специалисты прогнозируют К-индекс 1,7.
Об этом стало известно из данных портала Meteoagent и Британской геологической службы.
В течение последних 24 часов наблюдалось несколько вспышек и корональных взрывов класса M. Один из корональных взрывов может нанести существенный удар по магнитному полю Земли 6 ноября.
Заметим, прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. Наибольшее недомогание испытывают люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные и пожилые. Во время геомагнитных возмущений могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.
