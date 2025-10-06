Магнитная буря 6 октября: какой будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник 6 октября магнитная буря будет на низком уровне. Это – зеленый уровень – К-индекс 3.7.

Об этом сообщает Мeteoagent и свидетельствуют данные Geomagnetic.

По данным ученых, 3 октября в активной области вблизи центра солнечного диска наблюдалась солнечная вспышка класса M1.5. Впрочем, начальные признаки свидетельствуют о том, что он может быть относительно медленным. Хотя вполне возможно иметь компонент, направленный на Землю.

Магнитная буря – 6 октября. Фото: Meteoagent.

Напомним, что магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

