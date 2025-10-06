- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 676
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 6 октября: какой будет ее активность
Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре, которая не ощутима для большинства людей.
В понедельник 6 октября магнитная буря будет на низком уровне. Это – зеленый уровень – К-индекс 3.7.
Об этом сообщает Мeteoagent и свидетельствуют данные Geomagnetic.
По данным ученых, 3 октября в активной области вблизи центра солнечного диска наблюдалась солнечная вспышка класса M1.5. Впрочем, начальные признаки свидетельствуют о том, что он может быть относительно медленным. Хотя вполне возможно иметь компонент, направленный на Землю.
Напомним, что магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.
Как сообщалось, в Украине стартовал эпидсезон ОРВИ, гриппа и COVID-19. Грипп среди респираторных болезней наиболее опасный: он чаще приводит к тяжелым осложнениям и может иметь летальные последствия.