Магнитная буря 6 октября: какой будет ее активность

Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре, которая не ощутима для большинства людей.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник 6 октября магнитная буря будет на низком уровне. Это – зеленый уровень – К-индекс 3.7.

Об этом сообщает Мeteoagent и свидетельствуют данные Geomagnetic.

По данным ученых, 3 октября в активной области вблизи центра солнечного диска наблюдалась солнечная вспышка класса M1.5. Впрочем, начальные признаки свидетельствуют о том, что он может быть относительно медленным. Хотя вполне возможно иметь компонент, направленный на Землю.

Магнитная буря – 6 октября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря – 6 октября. Фото: Meteoagent.

Напомним, что магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Как сообщалось, в Украине стартовал эпидсезон ОРВИ, гриппа и COVID-19. Грипп среди респираторных болезней наиболее опасный: он чаще приводит к тяжелым осложнениям и может иметь летальные последствия.

