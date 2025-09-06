Магнитная буря 6 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Credits

Украину 6 сентября атакует магнитная буря. Ее сила достигнет К-индекса 5, а это соответствует геомагнитной буре первого уровня (G1).

Об этом стало известно из данных Meteoagent, что отслеживает солнечную активность.

Заметим, что сегодня утром на Солнце произошли вспышки. Была зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут.

Магнитная буря 6 сентября. Фото: Meteoagent.

Из-за солнечного шторма люди могут испытывать плохое самочувствие. В частности, метеозависимые. Среди жалоб на здоровье – частые головные боли, усталость, повышение или понижение давления, бессонница. У людей с хроническими заболеваниями могут обостриться симптомы, психоэмоциональное напряжение, тревожность.

Медики советуют придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы организму легче адаптироваться к геошторму: пейте достаточно воды и снизьте употребление кофе и алкоголя, бывайте на свежем воздухе, спите 7-9 часов.

