Магнитная буря 6 января: чего ждать от активности Солнца

Прогнозируется магнитная буря слабого уровня.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 6 января, активность Солнца ослабится. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,3 (зеленый уровень).

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за вероятного прибытия слабой корональной массы, наблюдавшейся 1 января, приведшей к кратковременному активному периоду минувшей ночью. Ожидается, что он снизится до уровня фона.

Магнитная буря 6 января. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 6 января. Фото: meteoagent.

Хотя активность Солнца ослабла, но она все же может влиять на самочувствие. Больше всего испытывают влияние метеозависимые и пожилые люди. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.

