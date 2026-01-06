- Дата публикации
Магнитная буря 6 января: чего ждать от активности Солнца
Прогнозируется магнитная буря слабого уровня.
Во вторник, 6 января, активность Солнца ослабится. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,3 (зеленый уровень).
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за вероятного прибытия слабой корональной массы, наблюдавшейся 1 января, приведшей к кратковременному активному периоду минувшей ночью. Ожидается, что он снизится до уровня фона.
Хотя активность Солнца ослабла, но она все же может влиять на самочувствие. Больше всего испытывают влияние метеозависимые и пожилые люди. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.