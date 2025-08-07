Магнитная буря 7 августа: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Credits

Реклама

В четверг, 7 июля, активность Солнца остается на низком уровне – К-индекс 1.7. Существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Об этом стало известно из информации Meteoagent.

Геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса

Реклама

Магнитная буря 7 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Как сообщалось, на Солнце произошло сразу три вспышки M-класса. Они могут спровоцировать магнитную бурю. Ученые отмечают, что это первый такой всплеск активности на Солнце за последние недели.