Магнитная буря 7 августа: какой будет ее мощность
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
В четверг, 7 июля, активность Солнца остается на низком уровне – К-индекс 1.7. Существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
Об этом стало известно из информации Meteoagent.
Геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса
Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
Как сообщалось, на Солнце произошло сразу три вспышки M-класса. Они могут спровоцировать магнитную бурю. Ученые отмечают, что это первый такой всплеск активности на Солнце за последние недели.