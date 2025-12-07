- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 645
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 7 декабря: что известно
Магнитная буря может повлиять на здоровье.
В воскресенье, 7 декабря, ожидается усиление магнитной бури. Она поднимется до красного уровня – К-индексу 5.
Об этом стало известно из данных Мeteoagent.
Данные Британской геологической службы свидетельствуют о том, что скорость солнечного ветра остается повышенной из-за влияния постоянного высокоскоростного потока корональных дыр. Эта тенденция сохранится в течение нескольких дней.
В дни магнитных бурь у некоторых начинают беспокоить различные неприятные симптомы - например повышение давления, головные боли или нервозность.
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение полезной пище и воде, а избегать "тяжелых" блюд и напитков, возбуждающих нервную систему; качественно высыпаться; предпочесть прогулки на сознательном воздухе. Кроме того, избегайте волнений, конфликтных и стрессовых ситуаций.