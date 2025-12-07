Магнитная буря 7 декабря: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 7 декабря, ожидается усиление магнитной бури. Она поднимется до красного уровня – К-индексу 5.

Об этом стало известно из данных Мeteoagent.

Данные Британской геологической службы свидетельствуют о том, что скорость солнечного ветра остается повышенной из-за влияния постоянного высокоскоростного потока корональных дыр. Эта тенденция сохранится в течение нескольких дней.

Магнитная буря 7 декабря. Фото: Meteoagent.

В дни магнитных бурь у некоторых начинают беспокоить различные неприятные симптомы - например повышение давления, головные боли или нервозность.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение полезной пище и воде, а избегать "тяжелых" блюд и напитков, возбуждающих нервную систему; качественно высыпаться; предпочесть прогулки на сознательном воздухе. Кроме того, избегайте волнений, конфликтных и стрессовых ситуаций.