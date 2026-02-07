ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 7 февраля: какой будет ее активность

Геомагнитная активность должна быть спокойна.

Магнитная буря.

В субботу 7 февраля ожидается магнитная буря средней мощности. Ожидается К-индекс 4 (желтый уровень).

Об этом сообщили meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра повышена из-за влияния высокоскоростного потока корональной дыры. Однако ожидается, что оно несколько снизится в течение.

Магнитная буря 7 февраля. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.

Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление. Появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон.

