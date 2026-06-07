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Магнитная буря 7 июня: какая ее мощность
Сильная активность Солнца, продолжавшаяся несколько дней подряд, ослабла.
Сегодня, 7 июня, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7 (зеленый уровень).
Об этом сообщает ресурс Мeteoagent, а также Британская геологическая служба.
В начале июня произошли корональные массовые излучения. Впрочем, влияние коронального взрыва и корональных дыр уменьшилось.
Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагируют около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.
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