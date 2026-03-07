Магнитная буря 7 марта: какой будет ее активность

Магнитная буря.

Сегодня, 7 марта, ожидаются спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря будет иметь К-индекс 3,7 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

В субботу условия солнечного ветра остаются на фоновом уровне, а геомагнитная активность остается достаточно спокойной. Однако в ближайшее время, по данным ученых, возможно повышение геомагнитной активности.

Магнитная буря 7 марта. Фото: Meteoagent.

Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагируют около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.