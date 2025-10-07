Магнитная буря 7 октября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 7 октября, магнитная буря будет до желтого уровня. Активность Солнца будет соответствовать К-индексу 4.7 – это буря средней мощности.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Отмечается, что продолжавшиеся в течение прошлой недели эффекты корональных дыр сейчас ослабевают. Геомагнитная активность вернулась к спокойному уровню.

Магнитная буря 7 октября. Фото: Meteoagent.

Активность Солнца сегодня не будет высокой и будет на среднем уровне. Впрочем, отмечают специалисты, для метеочувствительных людей такие колебания могут быть заметны, особенно в ночные и утренние часы.

