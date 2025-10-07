- Дата публикации
Магнитная буря 7 октября: какая ее мощность
Сегодня сильных геомагнитных возмущений не ожидается.
Во вторник, 7 октября, магнитная буря будет до желтого уровня. Активность Солнца будет соответствовать К-индексу 4.7 – это буря средней мощности.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Отмечается, что продолжавшиеся в течение прошлой недели эффекты корональных дыр сейчас ослабевают. Геомагнитная активность вернулась к спокойному уровню.
Активность Солнца сегодня не будет высокой и будет на среднем уровне. Впрочем, отмечают специалисты, для метеочувствительных людей такие колебания могут быть заметны, особенно в ночные и утренние часы.
