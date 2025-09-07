- Дата публикации
Магнитная буря 7 сентября: какая ее мощность
На днях на Солнце произошел выброс корональной массы.
В воскресенье, 7 сентября, активность Солнца повысится. Магнитная буря достигнет К-индекса 5 (красный уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.
Отмечается, что произошел выброс корональной массы. Утром 7 сентября он приведет к повышению геомагнитной активности к STORM G2. Предварительно сегодня геомагнитное поле будет колебаться до состояния слабой магнитной бури.
Все прогнозы ученых – предварительные. Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Медики отмечают, что ослабить влияние магнитной бури на организм вполне возможно. В частности, по возможности, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и частого употребления кофе.