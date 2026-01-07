ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
300
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 7 января: какая ее мощность

Ученые прогнозируют несколько дней спокойных метеоусловий.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 7 января, активность Солнца остается слабой. Магнитная буря соответствует зеленому уровню – это К-индекс 1,7.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра снизилась почти до уровня фона. Ожидается, что геомагнитная активность будет спокойной в течение следующих нескольких дней.

Магнитная буря 7 января. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 7 января. Фото: Meteoagent.

Напомним, что магнитные бури могут отрицательно влиять на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.

Дата публикации
Количество просмотров
300
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie