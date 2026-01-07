Магнитная буря 7 января: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В среду, 7 января, активность Солнца остается слабой. Магнитная буря соответствует зеленому уровню – это К-индекс 1,7.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра снизилась почти до уровня фона. Ожидается, что геомагнитная активность будет спокойной в течение следующих нескольких дней.

Реклама

Магнитная буря 7 января. Фото: Meteoagent.

Напомним, что магнитные бури могут отрицательно влиять на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.