Магнитная буря 8 августа: как себя уберечь

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 8 июня, магнитная буря повысится до красного уровня – К-индексу 6.

Об этом стало известно из данных meteoagent.

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки произошло 14 вспышек класса C и две вспышки класса М, сильнейшей из которых стала вспышка М2,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Магнитная буря 8 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.