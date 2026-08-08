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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 8 августа: какая ее мощность

Активность Солнца пока слаба, но есть вероятность, что она повысится.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

В субботу, 8 августа, активность Солнца все еще остается слабой. Ожидается, что магнитная буря будет иметь К-индекс 2,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидается, что общая низкая геомагнитная активность в эти выходные несколько повысится, с вероятностью коротких интервалов STORM G1.

Магнитная буря 8 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 8 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

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