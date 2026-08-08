Магнитная буря 8 августа: какая ее мощность

Магнитная буря / © pixabay.com

Реклама

В субботу, 8 августа, активность Солнца все еще остается слабой. Ожидается, что магнитная буря будет иметь К-индекс 2,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

Реклама

Ожидается, что общая низкая геомагнитная активность в эти выходные несколько повысится, с вероятностью коротких интервалов STORM G1.

Реклама

Магнитная буря 8 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

Новости партнеров