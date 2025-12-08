Магнитная буря 8 декабря: какой будет активность Солнца

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 8 декабря, активность Солнца будет дальше находиться на высоком уровне. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 5 (красный уровень).

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила британская геологическая служба.

Причиной таких колебаний является мощный поток солнечного ветра, исходящий от корональной дыры на Солнце. Также существует низкая вероятность произошедшего несколько дней назад слабого влияния выброса корональной массы. Возможны отдельные активные периоды с вероятностью эпизодического пика вплоть до STORM G1.

Магнитная буря 8 декабря. Фото: meteoagent.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.