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Магнитная буря 8 июля: какой будет ее активность
Активность Солнца слаба, метеоусловия достаточно спокойны.
В среду 8 июля солнечная активность будет находиться на низком уровне. Ожидается магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 3,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра сейчас немного выше фонового уровня. Впрочем, пока не ожидается значительное повышение.
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