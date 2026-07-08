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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
608
Время на прочтение
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Магнитная буря 8 июля: какой будет ее активность

Активность Солнца слаба, метеоусловия достаточно спокойны.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду 8 июля солнечная активность будет находиться на низком уровне. Ожидается магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра сейчас немного выше фонового уровня. Впрочем, пока не ожидается значительное повышение.

Магнитная буря 8 июля. Фото — Мeteoagent.

Магнитная буря 8 июля. Фото — Мeteoagent.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
608
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