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Магнитная буря 8 июня: с какой силой штормит
Специалисты фиксируют слабую активность солнца зеленого уровня.
В понедельник, 8 июня, ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7 — это слабое возмущение (зеленый уровень).
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
В начале июня скорость солнечного ветра выросла из-за прибытия двух корональных массовых излучений, произошедших на Солнце. Впрочем, геомагнитная активность начала ослабевать. Впрочем, существует вероятность усиления шторма.
Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.