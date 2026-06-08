ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 8 июня: с какой силой штормит

Специалисты фиксируют слабую активность солнца зеленого уровня.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В понедельник, 8 июня, ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7 — это слабое возмущение (зеленый уровень).

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

В начале июня скорость солнечного ветра выросла из-за прибытия двух корональных массовых излучений, произошедших на Солнце. Впрочем, геомагнитная активность начала ослабевать. Впрочем, существует вероятность усиления шторма.

Магнитная буря 8 июня. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 8 июня. Фото: meteoagent.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
27
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie