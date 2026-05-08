Магнитная буря 8 мая: что известно

В пятницу, 8 мая, ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет соответствовать зн К-индексу 4,3 (желтый уровень).

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.

Пока активность Солнца не слишком мощная. Впрочем, ожидается, что геомагнитная активность вскоре вырастет из-за влияния высокоскоростного потока корональной дыры.

Выбросы корональной массы (CME), связанные с наблюдавшимися 6 мая извержениями филаментов, могут нанести мгновенный удар в эти выходные.

