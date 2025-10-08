Магнитная буря 8 октября: чего ждать от активности Солнца

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В среду, 8 октября, магнитная буря опустится до зеленого уровня. К-индекс 3 соответствует слабым магнитным бурям.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.

Специалисты отмечают, что накануне произошел первый из ожидаемых выбросов корональной массы. Это привело к слабой реакции солнечного ветра. Второй выброс может появиться в течение следующих 24 часов. Это создает возможность периодов до шторма G1.

Реклама

Магнитная буря 8 октября. Фото: Meteoagent.

Следует отметить, что все прогнозы ученых – предварительные. Дело в том, что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Напомним, ученые назвали легкую диету, способную продлить жизнь почти на четверть.