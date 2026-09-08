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Магнитная буря 8 сентября: что известно
Геомагнитная активность несколько повышена, и есть вероятность, что она может достичь уровня STORM G1.
Во вторник, 8 сентября, ожидается солнечная активность средней мощности. Магнитная буря будет желтого уровня — с К-индексом 4,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, параметры солнечного ветра начали расти в связи с высокоскоростным потоком от малой корональной дыры. Кроме того, несколько дней назад наблюдалось несколько выбросов корональной массы. Именно поэтому возможны условия STORM G1.
Повышенная магнитная буря может оказывать влияние на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и за несколько дней после окончания.