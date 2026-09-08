Магнитная буря 8 сентября: что известно

Магнитная буря

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Во вторник, 8 сентября, ожидается солнечная активность средней мощности. Магнитная буря будет желтого уровня — с К-индексом 4,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, параметры солнечного ветра начали расти в связи с высокоскоростным потоком от малой корональной дыры. Кроме того, несколько дней назад наблюдалось несколько выбросов корональной массы. Именно поэтому возможны условия STORM G1.

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Магнитная буря 8 сентября. Фото: Meteoagent.

Повышенная магнитная буря может оказывать влияние на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и за несколько дней после окончания.

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