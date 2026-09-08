ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1111
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 8 сентября: что известно

Геомагнитная активность несколько повышена, и есть вероятность, что она может достичь уровня STORM G1.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Магнитная буря

Магнитная буря

Во вторник, 8 сентября, ожидается солнечная активность средней мощности. Магнитная буря будет желтого уровня — с К-индексом 4,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, параметры солнечного ветра начали расти в связи с высокоскоростным потоком от малой корональной дыры. Кроме того, несколько дней назад наблюдалось несколько выбросов корональной массы. Именно поэтому возможны условия STORM G1.

Магнитная буря 8 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 8 сентября. Фото: Meteoagent.

Повышенная магнитная буря может оказывать влияние на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и за несколько дней после окончания.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie