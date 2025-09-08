- Дата публикации
Магнитная буря 8 сентября: какой будет ее мощность
Геомагнитное возмущение ослабело, а потому самочувствие должно улучшиться.
Понедельник, 8 сентября, будет отмечаться умеренной активностью Солнца. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.
Об этом сообщают ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.
Геомагнитное возмущение опустилось до незначительного – это STORM G1. Заметим, К-индекс 3,7 соответствует средним магнитным бурям.
Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Заметим, что влияние магнитной бури ощущается как до начала, так и после ее окончания. Метеочувствительные люди могут испытывать плохое самочувствие даже тогда, когда активность Солнца не очень высока. Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
