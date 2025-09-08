Магнитная буря 8 сентября: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © www.credits

Понедельник, 8 сентября, будет отмечаться умеренной активностью Солнца. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.

Об этом сообщают ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитное возмущение опустилось до незначительного – это STORM G1. Заметим, К-индекс 3,7 соответствует средним магнитным бурям.

Магнитная буря 8 сентября 2025 года. Фото: Мeteoagent

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Заметим, что влияние магнитной бури ощущается как до начала, так и после ее окончания. Метеочувствительные люди могут испытывать плохое самочувствие даже тогда, когда активность Солнца не очень высока. Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

