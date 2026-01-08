- Дата публикации
-
Магнитная буря 8 января: с какой силой сегодня будет штормить
Метеоусловия остаются спокойными.
В четверг, 8 января, магнитная буря будет оставаться на слабом зеленом уровне. Ожидается К-индекс 1,7.
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.
По данным ученых, скорость солнечного ветра остается на уровне фона, а геомагнитная активность еще в течение этих суток будет оставаться тихой.
Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.
Как сообщалось, к Земле близится новая магнитная буря. Высокоскоростной поток из северной корональной дыры повлияет на Землю 9 января.