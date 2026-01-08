ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
955
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 8 января: с какой силой сегодня будет штормить

Метеоусловия остаются спокойными.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 8 января, магнитная буря будет оставаться на слабом зеленом уровне. Ожидается К-индекс 1,7.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

По данным ученых, скорость солнечного ветра остается на уровне фона, а геомагнитная активность еще в течение этих суток будет оставаться тихой.

Прогноз магнитных бурь на 8 января. Фото: meteoagent

Прогноз магнитных бурь на 8 января. Фото: meteoagent

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Как сообщалось, к Земле близится новая магнитная буря. Высокоскоростной поток из северной корональной дыры повлияет на Землю 9 января.

Дата публикации
Количество просмотров
955
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie