Магнитная буря 9 апреля: сколько баллов она будет

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 9 апреля, геомагнитная активность будет оставаться спокойной. Магнитная буря находится на зеленом уровне — К-индексом 2,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра остается близкой к фоновому уровню. Предварительно эта тенденция продлится еще некоторое время. Впрочем, ожидается, что скорость солнечного ветра вырастет скоро.

Реклама

Магнитная буря 9 апреля. Фото: Мeteoagent

Заметим, поскольку вскоре геомагнитная активность повысится, то некоторые могут ощущать недомогание. Это — метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями.

Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызвать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д.