Магнитная буря 9 августа: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

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В воскресенье будут слабые геомагнитные условия. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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В общем геомагнитная активность низкая. Впрочем, отмечают ученые, существует вероятность коротких активных интервалов и даже STORM G1 из-за скользящих эффектов выбросов корональной массы, которые наблюдались 3-4 августа.

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Магнитная буря 9 августа. Фото: Мeteoagent

Заметим, что солнечная активность быстро меняется. Специалисты отслеживают вспышки на Солнце несколько часов.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. В частности, среди симптомов недомогания наиболее распространены головная боль, повышенное или пониженное давление, тошнота и т.д.

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