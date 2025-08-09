ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 9 августа: кто оказался в опасности

Во время магнитных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 10 августа, активность Солнца находится на высоком уровне. Магнитная буря будет красного уровня – К-индекс 5.

Об этом сообщает Мeteoagent.

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса C и две вспышки класса М, сильнейшей из которых стала вспышка М4. Именно он может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Магнитная буря 9 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 9 августа. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.

Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление. Появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон.

Напомним, мы писали о том, почему в жару не стоит пить воду из пластиковых бутылок.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie