Магнитная буря 9 августа: кто оказался в опасности
Во время магнитных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия.
Сегодня, 10 августа, активность Солнца находится на высоком уровне. Магнитная буря будет красного уровня – К-индекс 5.
Об этом сообщает Мeteoagent.
За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса C и две вспышки класса М, сильнейшей из которых стала вспышка М4. Именно он может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.
Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление. Появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон.
