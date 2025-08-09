Магнитная буря 9 августа: кто оказался в опасности

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 10 августа, активность Солнца находится на высоком уровне. Магнитная буря будет красного уровня – К-индекс 5.

Об этом сообщает Мeteoagent.

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса C и две вспышки класса М, сильнейшей из которых стала вспышка М4. Именно он может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Магнитная буря 9 августа. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.

Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление. Появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон.

