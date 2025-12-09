- Дата публикации
Магнитная буря 9 декабря: какая ее мощность
Ожидается значительное усиление геомагнитной активности.
Во вторник, 9 декабря, магнитная буря значительно усилилась. Возмущение достигло красного уровня и будет соответствовать К-индексу 6.7.
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.
Ожидается, что направленный на Землю корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса M, состоится в начале 9 декабря. Ожидается значительное усиление геомагнитной активности с высокой вероятностью интервалов STORM G3.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.