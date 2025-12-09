ТСН в социальных сетях

1581
1 мин

Магнитная буря 9 декабря: какая ее мощность

Ожидается значительное усиление геомагнитной активности.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря.

Во вторник, 9 декабря, магнитная буря значительно усилилась. Возмущение достигло красного уровня и будет соответствовать К-индексу 6.7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидается, что направленный на Землю корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса M, состоится в начале 9 декабря. Ожидается значительное усиление геомагнитной активности с высокой вероятностью интервалов STORM G3.

Магнитная буря 9 декабря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 9 декабря. Фото: meteoagent.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

