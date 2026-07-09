Магнитная буря 9 июля: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

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В четверг, 9 июля, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитная среда пока тихая, но условия солнечного ветра остаются на фоновом уровне. Однако ожидается прибытие высокоскоростного потока из повторяющейся трансэкваториальной корональной дыры. Это приведет к увеличению геомагнитной активности к штормам G1.

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Заметим, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и через несколько дней после окончания геошторма. В частности, ухудшается состояние метеозависимых, беременных, а также имеющих хронические заболевания.

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