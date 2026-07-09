ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
387
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 9 июля: что известно

Геомагнитная среда спокойна.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 9 июля, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитная среда пока тихая, но условия солнечного ветра остаются на фоновом уровне. Однако ожидается прибытие высокоскоростного потока из повторяющейся трансэкваториальной корональной дыры. Это приведет к увеличению геомагнитной активности к штормам G1.

Заметим, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и через несколько дней после окончания геошторма. В частности, ухудшается состояние метеозависимых, беременных, а также имеющих хронические заболевания.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
387
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie